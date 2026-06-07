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Zoekactie naar vermiste man in bossen van Epe gestaakt vanwege wolven & zwijnen

Als elke seconde telt

NOU denk daar maar eens over na als u in een hutje op de hei zit en een of andere wijsneus zegt dat Smiechtje (geen idee hoe uw kleinkind heet) geen gevaar loopt omdat wolven 'bang' zijn voor mensen. Wolven zijn zó bang voor mensen, dat mensen een zoekactie naar een vermist mens hebben stopgezet vanwege wolven. Is aan de hand in Epe (heeft die wolf inmiddels een reputatie) waar een 73-jarige man is vermist in de bossen. Nu weet wulle uut het oost'n dat zwijnen nóg grotere klojo's zijn dan wolven en die beesten zijn in het voorjaar zonder uitzondering ongesteld. De zoekers op Facebook: "Dit maakte doorzoeken op dit moment te onveilig voor mens en dier." Rest de vraag wie het bangst is voor wie: wolven voor mensen, mensen voor wolven, mensen voor zwijnen, zwijnen voor mensen, wolven voor zwijnen of zwijnen voor wolven.

Update - Man aangetroffen door 'groep alerte wielrenners'. WIELRENNERS. De wilde zwijnen van het verkeer. De man wordt momenteel nagekeken in het ziekenhuis

Naschrift van zoekteam SARNederland

We zijn gisteravond gestopt uit respect voor o.a. wolven, maar ook andere dieren die misschien in paniek de weg op rennen en dit in overleg met Staatsbosbeheer. Het grootste probleem zijn de Everzwijnen die nu jongen hebben en zich nu érg defensief opstellen. Wij zijn zelf niet bang voor wolven en hadden dit even anders moeten plaatsen, maar 's avonds komt alles tot leven in de natuur en daar moeten we respect voor hebben.

Tags: wolven, zwijnen, dieren
@Mosterd | 07-06-26 | 10:44 | 99 reacties

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