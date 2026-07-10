Nederlandse wolven goorste wolven van Europa
Hongerig
131 wolfjes, de psychisch getroebleerde Syriërs van de polderfauna, hebben vorig jaar in Nederland 3.300 andere beesten afgemaakt. Gemiddeld 25 slachtoffers per wolf en dat is het hoogste aantal van Europa. Niet omdat wolven moordlustiger worden als ze onze grens passeren en Rob Jetten ruiken, wel omdat er in Nederland nou eenmaal weinig ruimte is voor honderd+ apexpredators die geen natuurlijke vijanden hebben behalve dan de mens, die vooral druk is met rapportages en juridische kaders en beleidsstukken en gezeik. Terwijl mensen op het platteland koeien, schapen en hobbyvee kunnen inleveren, honden worden ontvoerd en kinderen worden gebeten, heeft iedereen in de Randstad collectieve kortsluiting dat zo'n beest maar gewoon z'n goddelijke gang moet kunnen gaan, met na de dood van één wolf een necrologie in de kranten (Trouw) met de tekst 'Bram zelf laat een partner achter, en drie welpjes' als hilarisch dieptepunt. En laten we hier maar alles zeggen. Een vijfde colonne. Van wolven die dit land naar de verdoemmenis willen brengen. En daar gaan we niet voor. U mag hier blijven, maar u past u aan.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Pannekoeken voeren wolf pannekoeken
Straks krijgt een wolf nog darmkrampjes door al die Van Gilse schenkstroop op z'n schijven
Wolven vallen nu ook grote paarden aan, 21-jarige merrie vecht voor haar leven
Weer een merrie geofferd op het meersoortige altaar!
VEEL MEER Veluwe nodig om drukte Veluwe tegen te gaan
12.000 voetbalvelden Veluwe erbij!
Het wordt tijd dat een wolf een kind opvreet
Zijn we van het gezeik af
WAT? Wolven gevaarlijk? BBB-stas Rummenie waarschuwt het land voor WOLF
Er moeten zeker weer knevelende regeltjes doorheen gejast of zo
VIDEO van schuw dier. Wolf in Ermelo onderweg naar smakelijke kinderbilletjes
Om een lekkere HAP uit te nemen