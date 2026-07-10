131 wolfjes, de psychisch getroebleerde Syriërs van de polderfauna, hebben vorig jaar in Nederland 3.300 andere beesten afgemaakt. Gemiddeld 25 slachtoffers per wolf en dat is het hoogste aantal van Europa. Niet omdat wolven moordlustiger worden als ze onze grens passeren en Rob Jetten ruiken, wel omdat er in Nederland nou eenmaal weinig ruimte is voor honderd+ apexpredators die geen natuurlijke vijanden hebben behalve dan de mens, die vooral druk is met rapportages en juridische kaders en beleidsstukken en gezeik. Terwijl mensen op het platteland koeien, schapen en hobbyvee kunnen inleveren, honden worden ontvoerd en kinderen worden gebeten, heeft iedereen in de Randstad collectieve kortsluiting dat zo'n beest maar gewoon z'n goddelijke gang moet kunnen gaan, met na de dood van één wolf een necrologie in de kranten (Trouw) met de tekst 'Bram zelf laat een partner achter, en drie welpjes' als hilarisch dieptepunt. En laten we hier maar alles zeggen. Een vijfde colonne. Van wolven die dit land naar de verdoemmenis willen brengen. En daar gaan we niet voor. U mag hier blijven, maar u past u aan.