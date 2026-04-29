Nieuws uit de natuur! Een wijs man zei ooit 'Het is niet vol, maar wel druk' en die uitspraak sloeg natuurlijk op de Veluwe. Tuurlijk, op Koningsdag ziet het in het centrum van Amsterdam zwart van de mensen, maar die mensenmassa verbleekt bij de Veluwe op een rustige zondagmiddag. We denken wel dat we een wolvenprobleem hebben maar die roedels hadden het een stuk makkelijker gehad als ze niet over al die miljoenen recreantenhoofden moesten lopen. Op elk stukje heide dat je tegenkomt lopen / staan / liggen lui te recreëren. Dat moet anders. De natuur kan het niet aan en bezoekers krijgen op deze manier ook last van elkaar. Er heerst een algeheel opgefokte sfeer; wandelaars staan hutje mutje en gaan met elkaar op de vuist, dagelijks tientalllen kilometers huurfietsfile en tentenkampen vol avonturiers die begeleid door een sherpa de Posbank beklimmen. Belangengroep VeluweAlliantie slaat alarm. Er moet VEEL MEER Veluwe komen om de vraag naar Veluwe tegemoet te komen. Om de drukte bij de hotspots te verminderen moeten er 12.000 voetbalvelden aan nieuw recreatiegebied komen. Ambitieus, maar wat ons betreft een druppel op een gloeiende plaat. Wij pleiten voor 10 nieuwe Veluwes en de invoering van het doctrine 'straatje erbij, wijkje erbij, Veluwe erbij' in alle Nederlandse gemeentes. Ook moet de toeristenbranche diverse niet-Veluwse bestemmingen anders gaan aanduiden. De hoofdstad wordt Veluwe Canals, Scheveningen Veluwe Beach en in het hoge noorden Veluwe Earthquake District. Alleen samen krijgen we de Veluwe veel luwer.