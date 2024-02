Het gaat helemaal mis in Onze Natuur. Vandaag beuken boswachters in de Volkskrant op DE NOODKLOK, want waar u vroeger met het hele gezin naar de Vlootdagen, Befteling of Pornopark Schaamharen ging, banjert u nu door de natuur van Nederland. Want voor gratis, en een dagje uit met het gezin is tegenwoordig al 300 euri. En wat krijg je daar nou van? 10.000 wielrennners over de Veluwe onderweg naar Vaals, duizenden mountainbikers voorafgegaan door knakkers met accubladblazers om de blaadjes van het pad te bladen, overal knollen, paarden en ponies, steeds meer vergrijzingsboomers met nordic walking stokken, FATBIKERS, trailrunners. Alarmbel werd in 2021 al murw gebeukt door BOSWACHTERS en uiteraard Japie Dirkmaat. Maar nu is het menens. Straks mogen ze bij Staatsbosbeheer een keppeltje of een tulband op, en leefden de Nationale Parken nog lang en gelukkig.