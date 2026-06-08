De kosten voor de brug over het IJ, bekend van niet bestaan, zijn niet met een paar ton, ook niet met een paar miljoen, zeker niet met twee eurocent, maar met HONDERDEN MILJOENEN opgelopen. De T. schrijft: "Ook al bestaat hij alleen nog op de tekentafel, toch zijn de kosten voor de Amsterdamse brug over het IJ nu al toegenomen van 336 miljoen euro naar een bedrag dat rond de 650 of zelfs 850 miljoen euro ligt." Niet zo mooi voor de coalitie van Zita Pels (PRO) en D66 en daarmee helemaal niet zo mooi voor Amsterdammers die van bruggen houden. De gemeente wil bovendien bezuinigen, dus lijkt zo'n dure brug uiteindelijk een brug te ver. Totaal gemiste kans ook om bruggenbouwer Esmah Lahlah geen wethouder infrastructuur te maken, echter wel een groot geluk dat de bouw van de brug nog niet is begonnen, want voor je het weet zijn honderden miljoenen honderden miljarden, gaat men pas echt de bietenbrug op en ontstaan er nog krankzinnige ideeën als een kabelbaan of zo.