Eindelijk weten we precies wat de politie tijdens het nachtelijk bezoekje aan de Wallen nou werkelijk heeft klaargespeeld: Roemenen (van tussen de 34 en 45 jaar oud). Zeven stuks totaal. Het waren al die tijd de Roemenen die het rode licht zagen en dachten: ideale plek om tientallen vrouwen naartoe te lokken om als melkkoe gebruiken, uit te buiten, om te misleiden, te intimideren, te bedreigen en met geweld te dwingen tot allerlei tragische handelingen. Geen hoogtepunt maar eerder een duister dieptepunt voor de Amsterdamse rosse buurt, waar ze de tranen van de ramen kunnen lappen en maar weer achter een gordijntje mogen wachten op het volgende vunzige verhaal over mensonterende misstanden van mensenhandel. We wachten op de hoge straffen voor de Roemeense pooiers en onthouden: Roemeen en rust zijn geen bedgenoten.