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WorldPride. Gaat niet zo lekker met de lhbti-acceptatie

Hoe gaat het DIT JAAR met de lhbti-pluspride?

pridevlaggen gemeente amsterdam

Het is al een maandje Pride in Amsterdam, maar vanaf vandaag is het ook nog eens voor het eerst WorldPride in de hoofdstad, wat het allemaal een stuk wereldser maakt. Dus gefeliciteerd voor iedereen die het viert. Maar hoe zit het nou met die Pride, waarbij kleurrijker dan anders wordt gevierd dat iedereen mag zijn wie hij/zij/henhunhin wil zijn? We knoopten in dit jaar van het 25-jarig homohuwelijk de regenboogvlag om ons nek, trokken onze stoutste roze schoenen aan en keken eens rond hoe het nou helegaar gaat met die Pride (TROTS) en de staat van de acceptatie en veiligheid van lhbti-gemeenschap in ons land zit.

No Pride

rtv utrecht homohaat

No Pride

nos lhbti'ers onveilig

No Pride

leco telegraaf

No Pride

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No Pride

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No Pride

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No Pride

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No Pride

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No Pride

Tags: pride, worldpride, lhbti, homo-acceptatie, no pride
@Dorbeck | 25-07-26 | 10:00 | 501 reacties

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@Mosterd | 11-07-26 | 19:00 | 202 reacties

HOERA. 25 jaar homohuwelijk in Nederland

En toen ging de zon schijnen en werd alles regenboogvriendelijk, toch? TOCH???

@Dorbeck | 01-04-26 | 09:30 | 187 reacties

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