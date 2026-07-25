WorldPride. Gaat niet zo lekker met de lhbti-acceptatie
Hoe gaat het DIT JAAR met de lhbti-pluspride?
Het is al een maandje Pride in Amsterdam, maar vanaf vandaag is het ook nog eens voor het eerst WorldPride in de hoofdstad, wat het allemaal een stuk wereldser maakt. Dus gefeliciteerd voor iedereen die het viert. Maar hoe zit het nou met die Pride, waarbij kleurrijker dan anders wordt gevierd dat iedereen mag zijn wie hij/zij/henhunhin wil zijn? We knoopten in dit jaar van het 25-jarig homohuwelijk de regenboogvlag om ons nek, trokken onze stoutste roze schoenen aan en keken eens rond hoe het nou helegaar gaat met die Pride (TROTS) en de staat van de acceptatie en veiligheid van lhbti-gemeenschap in ons land zit.
No Pride
No Pride
No Pride
No Pride
No Pride
No Pride
No Pride
No Pride
No Pride
No Pride
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