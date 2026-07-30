Kijk het mag hè. Dat je als NRC een hoofdredactioneel commentaar schrijft over "de vrijheid om jezelf te zijn" en daarin ongeveer net zoveel aandacht besteed aan de aanslag in Berlijn, waar een IS-aanhanger met een busje en machetes mensen te lijf ging, als aan het coalitieakkoord in Oldebroek, waar wethouder Tom de Nooijer over het weghalen van de regenboogvlag zei: "We hoeven niet meer elk jaar met een symbolisch ritueeltje te bewijzen dat we echt wel tolerant zijn voor mensen die een andere geaardheid of iets dergelijks hebben."

Het mag ook hè. Dat je in een schizofrene alinea opschrijft: "Migratieachtergrond en leeftijd hangen niet direct samen met verminderde tolerantie, volgens onderzoekers van de UvA. Religie wel: de onderzoekers concluderen dat religieuze jongeren gemiddeld conservatievere opvattingen hebben dan niet-religieuze jongeren, en islamitische jongeren weer conservatievere dan christelijke en andersgelovige jongeren." En dat je er daar niet bij vermeldt dat de onderzoekers 'migratieachtergrond' nogal wel-binair hebben opgevat (en daarmee alle Duitse, Belgische en Britse allochtonen op een hoop hebben gegooid met Syrische, Marokkaanse en Turkse). En hee. Die islamitische jongeren (opvallend: "autochtone" moslims, oftewel de derde generatie, zijn nóg conservatiever dan allochtone moslims) waar zouden die allemaal vandaan komen? Uit Oldebroek?

Daarnaast staat in datzelfde onderzoek van de UvA dat in andere literatuur juist wél een verband gevonden is tussen tolerantie en migratie-achtergrond (mogelijk omdat het daar beter is onderzocht dan door middels deze wereldvreemde dichotome variabele, red.) én werd dat verband juist wel gevonden in onderzoek naar het tevens in het NRC-stuk aangehaalde opvallende cijfer uit Amsterdam over de teruggelopen tolerantie. Raar om dat allemaal niet in je stuk te zetten, maar ja, dat mag allemaal.

De vrijheid om jezelf te zijn geldt ook voor schrijvers van hoofdredactionele commentaren in NRC.