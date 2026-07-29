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Jammer. KRO-NCRV gaat komende jaren geen RTL Boulevard maken

Huh?

nietszeggend logo nietszeggende omroep

Bizarre quote van Rennie Rijpma, de hoofdredacteur van het AD die vanaf 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV wordt, in de Volkskrant. "In de jaarverslagen van KRO-NCRV las ik zinnetjes die zo uit het AD konden komen. Bijvoorbeeld dat gewone mensen centraal staan. Ik denk niet dat KRO-NCRV snel een programma zou maken als RTL Boulevard." Wat. Een. Visie. Gewone mensen centraal. Geen RTL Boulevard maken. Dat past mooi bij hoe KRO-NCRV ook al tijden geen Spoorloos meer maakt. Wij verwachten volgend jaar ook geen Zomergasten bij KRO-NCRV, geen Studio Sport, geen Eva, geen Oh Oh Cherso, geen Showcolade, geen Heel Holland Bakt (hoewel), geen De Kwis Met Ballen VIPS, geen Purno de Purno, geen Vandaag Inside, geen Nachtsuite met Christine van der Horst en geen Reiziger in Muziek. Geen idee wat KRO-NCRV eigenlijk wél maakt, maar ja, wat wil je als omroep zonder identiteit. Raar toch. Daar zou iemand eigenlijk eens een boek over moeten schrijven.

Huidige stercolumnist Rennie Rijpma

Maar dus juist géén RTL Boulevard!

Tags: rennie rijpma, kro-ncrv, rtl boulevard
@Ronaldo | 29-07-26 | 21:00 | 49 reacties

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