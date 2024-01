Weten we dat ook weer. Als je bij het programma 'Khalid & Sophie' bijklust als lid van het 'Duo van dienst' kun je gewoon onafhankelijk je mening geven over een nogal vernietigend artikel over Khalid Kasem, oftewel Khalid van Khalid & Sophie. Dat vinden ze tenminste bij de KRO-NCRV, de omroep die niet meer op Twitter zit maar wel gewoon (nou ja gewoon, een algemeen statement na 5 concrete vragen, maar goed) antwoord geeft op persvragen. Want die hadden wij, nadat we er gisteravond achterkwamen dat Roos Abelman dus echt banden heeft met Khalid Kasem, de presentator die ze gisteren zo vurig opvallend verdedigde in de uitzending van Spraakmakers op Radio 1. Kom er maar in KRO-NCRV.

"De rubriek Het Mediaforum is een dagelijkse rubriek in het radioprogramma Spraakmakers waarin wij met journalisten en hoofdredacteuren het medianieuws bespreken en daar kritische vragen bij te stellen.

Wij hebben dat in de uitzending van maandag 7 januari ook gedaan met de AD-publicatie over Khalid Kasem. Het feit dat Roos Abelman als presentatrice van Spraakmakers weleens bij Khalid&Sophie te gast is en daar, in een onafhankelijke positie haar eigen visie verkondigt, doet niets af aan haar rol als onafhankelijk presentator van Spraakmakers."

Hmm. KRO-NCRV noemt een optreden als 'Duo van dienst' nu 'weleens te gast te zijn'. Wij hebben nog even gevraagd of Abelmans optredens bij Khalid & Sophie om niet waren, maar "ze krijgt hier een kleine vergoeding voor": Extra mailtje van de voorlichter ter verduidelijking: "Het betreft een onkostenvergoeding voor haar aanwezigheid". Zeker cash in een envelop! Even de Journalistieke Code NPO checken hoor...