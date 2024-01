Zo werkt dat dus in Hilversum. Als je als nepjournalist maar genoeg nepjournalistieke vriendjes hebt, is er altijd wel iemand te vinden om met nepjournalistieke argumenten een echt journalistiek verhaal met echte onthullingen waar je, nou ja, niet echt lekker uitkomt, in twijfel te trekken. U moet het echt even luisteren, bovenstaand fragment op Radio 1 uit het """Mediaforum""" waar er serieus gediscussieerd wordt over de (absurde) vraag of het AD die brisante onthullingen over Khalid Kasem wel had mogen doen.

Het maatschappelijk belang van de publicatie wordt door met name presentatrice Roos Abelman (ex-VARA, nu KRO-NCRV, goh, red) en ene Tessel Linders van Omroep Brabant gereduceerd tot de beschuldiging van Kasem aan het adres van zijn oude kantoor, dat het omkopen van ambtenaren daar schering en inslag zou zijn. Ten eerste: dat is iets wat in het artikel expliciet door het kantoor zelf wordt ontkend, en bovendien een beschuldiging die Khalid Kasem in zijn wederhoor ook niet herhaalt.

Alsof het publiceren dat een bekende presentator zich, volgens zijn eigen opgenomen woorden, schuldig heeft gemaakt aan omkoping (of het oplichten van een cliënt door omkoping te suggereren maar de omkoopsom in zijn eigen zak te steken, zoals Kasem het nu in zijn wederhoor doet lijken) geen maatschappelijk belang dient. Alsof onthullen dat Peter R. de Vries en zijn zoon Royce ervoor hebben gekozen deze zaak buiten de publiciteit te houden geen maatschappelijk dient. Alsof elk van die twee zaken op zichzelf al geen onthullingswaardige misstand zou zijn.

Dat je als journalistiek programma van de NPO de vraag durft te stellen of publicatie gerechtvaardigd is, is al een gotspe. Nu de beschuldigde een NPO-presentator is, is het ronduit vunzig. Als de publicatie van dit artikel niet gerechtvaardigd was, dan is de publicatie van dit met belastinggeld gefinancierd gebabbel al helemaal niet gerechtvaardigd.

Als je je, zoals Roos Abelman doet, afvraagt of er niet eerst nog veel langer onderzoek voor nodig is, voordat je dit soort beschuldigingen publiceert, dan vragen wij ons af waarom Roos Abelman niet gewoon voor de rest van haar leven haar muil houdt. Haar eigen redactie heeft blijkens de uitzending niet meer onderzoek gedaan dan 'even bellen met het AD' en vergast de luisteraar op gezwam van drie mensen die alle drie niets meer van de kwestie weten dan de gemiddelde krantenlezer, en er een mening over hebben, die nog dommer is dan die van de gemiddelde krantenlezer. Prima voor een intranetkanaal van de Bond Van Voorlichters Die Pleiten Voor Meer Censuur, absurd voor een zichzelf journalistiek noemend radioprogramma.

En dan komt die Tessel Linders ook nog met het argument dat ze graag meer 'context' bij de beschuldiging wil. Meer context? Hallo? Wij hebben nog nooit zoveel context in één krantenartikel gelezen als in het krantenartikel 'Khalid Kasem gaf omkoping toe aan Peter R. de Vries, presentator legt werk neer'. Wederhoor bij zes organisaties/personen, een hoofdredactioneel kader over de herkomst van de tapes, letterlijk uitgeschreven weergave van gesprekken, ook van het ondersteunend materiaal, de context kwam ons de neus uit. Het was context dit, context dat, wij dachten geef ons de juice, maar nee hoor, dan kwam er alweer context. En als het dan klaar was met de context, kwam er nog context om de context in context te plaatsen.

Maar hoppetee, Roos Abelman en Tessel Linders willen eigenlijk dat het AD even iedereens privacy sloopt door vermoedelijk illegaal verkregen tapes online te zetten en ze stellen alleen maar vragen. Dat kunnen wij ook hoor. Want wat is hun belang hierbij? Welke banden hebben zij met Khalid Kasem? Hoe lopen de lijntjes tussen Abelman en de producent van Khalid en Sophie? Hoopt Tessel Linders binnenkort aan te schuiven bij het nieuwe late night programma op de NPO van de redactie van Khalid en Sophie? Heeft Roos Abelman gisteren 8000 euro in een papieren envelop gekregen om een ambtenaar op het Mediapark om te kopen? Heeft Tessel Linders stiekem opnames van de hoofdredacteur van Omroep Brabant in haar iCloud opgeslagen? Moet daar niet meer onderzoek naar gedaan worden voordat zij zomaar op de radio mogen? Nou? Nou? Is er eigenlijk nog zoiets als er een NPO Ombudsman? Of heeft die meer context nodig?

UPDATE: WTF. Roos Abelman blijkt een van de vaste sidekicks in programma Khalid en Sophie (ja sorry wij wisten niet eens dat er daar sidekicks waren joh).