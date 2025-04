Het allerleukste aan bezuinigingen op de publieke omroep zijn niet eens de bezuinigingen op de publieke omroep, maar het protest ertegen vanuit de publieke omroep, in de vorm van petities, websites, demonstraties, en content zoals het KRO-NCRV-filmpje hierboven. Hele slechte montage met allemaal drogredenen (EN ALS DE REST VAN EUROPA IN DE SLOOT SPRINGT, DOEN WIJ DAT DAN OOK?) en vertederend naïeve verontwaardiging. Voorts wordt het verzet steevast uitsluitend bemand door omroepmedewerkers zelf, wat in ieder geval qua beeldvorming een tikje onhandig is. Nu gaan de jongens en meisjes weer een ruim halfuur staan krijsen met bordjes en zo, want "het gaat om een bezuiniging van 156 miljoen, die grotendeels ten koste gaat van programma’s. De eerste titels die gaan sneuvelen worden nu al gekozen. Dit raakt ons allemaal en is een ongelooflijk groot gemis voor het publiek. Nederland heeft een sterke, onafhankelijke publieke omroep nodig die de samenleving verbindt en onze democratie weerbaar maakt." Dat heeft het zeker, alleen levert minstens de helft van jullie programmering daar geen enkele bijdrage aan, stelletje muppets.

Overigens sympathiek dat niet morgenmiddag als tijdstip is gekozen door de organisatoren, want zoals iedereen die er weleens heeft gewerkt weet is het Mediapark op vrijdag na 14:00 zo goed als uitgestorven.

Update 12:31 Demonstratie klaar, leeft iedereen nog?