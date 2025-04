Van de website van de NOS: "De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit. De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen." Kennelijk valt onder ongebonden en objectief dat een presentatrice en redacteur van NOS op 3 (bekend van: Iran steunen en Israël belasteren) op Instagram heel ongebonden samen met het altijd objectieve Oxfam Novib een boodschap aan Dick Schoof plaatst. Beterschap Salwa!

OBJECTIEVE UPDATE VAN DE NOS: Hulporganisaties willen meer actie van kabinet tegen Israël