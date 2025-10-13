achtergrond

Nieuw van uw belastinggeld: een ROMANTISCH KOSTUUMDRAMA

Welkom in 1976

Gelukkig ook nog belangrijk nieuws vandaag: het gaat lekker met de NPO. Nog niet zo lang geleden was het janken geblazen bij de omroepbazen, aangevoerd door Jan 'het is bijna martelen wat Den Haag doet' Slagter die moord en brand schreeuwde om het 'bloedbad' aan bezuinigingen dat MISSCHIEN WEL zou kúnnen zorgen dat ouwe taart Janny en crowdfundkoning Robèrt van televisie verdwijnen. Toch is er nu GOED NIEUWS uit het Hilversumse, namelijk HET EERSTE ROMANTISCHE KOSTUUMDRAMA VAN NEDERLANDSE BODEM. Het meesterwerk met de inspirerende titel 'Grand Hotel Aan Zee' wordt uitgezonden door KRO-NCRV en speelt zich af in het Noordwijk van 1912, uiteraard inclusief en met een eigentijdse klodder feminisme. 'Centraal staat hoteleigenaresse Sandra, die haar hotel binnen twee jaar wil uitbouwen tot dé bestemming voor de Europese elite. Maar als vrouw in het begin van de twintigste eeuw krijgt ze te maken met de nodige obstakels.' Dit had bij de commerciëlen natuurlijk NOOIT GEKUND. We kunnen niet wachten op de meesterlijke dialogen.

Tags: saneer de npo, kro-ncrv, televee
@Zorro | 13-10-25 | 13:01 | 65 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

