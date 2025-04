Jarenlang was het hopen, bidden en huilen van verdriet, maar nu is het juichen, feesten en huilen van vreugde: de NPO wordt eindelijk gesaneerd. Minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte gisteren in zijn hervormingsplannen bekend dat hij voor de NTR niet langer een plek in het bestel ziet vanaf 2029. De NTR is een 'taakomroep' en dat betekent dat de ledenloze omroep veel aandacht moeten besteden aan cultuur, diversiteit en minderheden. Nou lukte dat laatste uiteraard geweldig, er was zelfs specifiek aandacht voor islam met topshows als De Nieuwe Maan. En de NTR kennen we verder natuurlijk van de definitieve sloop van zwarte piet (hoewel nog best laat, RTL was eerder), van hommeles met mediadirecteur Willemijn Francissen en van het onlangs nog compleet gestoorde omslachtofferen van de Jodenjacht van 7 november 2024 naar een 'Arabierenjacht'. We verliezen er eigenlijk maar één goed programma mee: Nieuwsuur (hieronder hoe het daar wordt opgenomen). NTR-directeur Lucas Goes "is verbijsterd over het plan van minister Bruins (Media) om zijn omroep per 2029 te laten verdwijnen. Hij hoopt dat de Tweede Kamer het tij nog kan keren. "Die gaan we helpen aan informatie over de onzin van dit besluit.""

Ach, aan alle tradities komt een eind, en die lieve Dieuwertje Blok zijn we helaas al kwijt, dus kan de NTR best weg, die gaan we missen als een wespennest in de heg. Vette pech!