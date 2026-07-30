Eindelijk. 'Witte mannen naar achteren' uitgelegd met boerderijdieren
Knol power! Of zo
Soms lees je een column waardoor alles meteen op z'n plek valt en dat geldt absoluut voor dit schrijfsel van de onvolprezen regiocolumnist Renske Kruitbosch. Die schijnt in De Stentor een nieuw licht op "alle witte mannen naar achteren" door het 1 op 1 te projecteren op de beesten in haar wei. Precies wat ontbrak aan deze doodvermoeiende discussie, een gezellige lading antropomorfisme. Want wat nou als je witte mannen vervangt voor een heel groot paard? (genaamd "Hele Grote Paard", red.) Dan krijg je dus dit soort onnavolgbaar prachtige zinnen. "De dieren razen uit en komen met zijn allen in een kring. Hele Grote Paard staat op een afstandje. ‘Maar het is toch helemaal niet erg om soms even een stapje naar achteren te doen voor een ander?’ vraagt het tweede witte schaap. ‘Of is het soms omdat witte meneren niet gewend zijn om een stap opzij te doen?’"
Zo hadden we er nog niet naar gekeken! Dit is precies waarom we DPG regiotitels lezen. Dank Renske Kruitbosch. Zin in paardenbiefstuk nu.
Bind ons er vooral niet op vast!
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