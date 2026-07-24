Toch nog een hoofdstuk in deze saga die nu al veel te lang duurt: de meldpunten voor discriminatie in België en Nederland vegen de honderden klachten over Sophie Straats "witte mannen naar achteren" van tafel wegens geen discriminatie. Discriminatie punt nl, bekend van oproepen tot het vervolgen van Geert Wilders voor een Tweet, erkent dat mensen zich gediscrimineerd zullen voelen door de uitspraak "witte mannen naar achteren", maar ziet "op dit moment niet genoeg aanleiding om te denken dat er discriminatie was op basis van huidskleur of geslacht". Logisch want witheid is in de ogen van het soort mensen dat bij een discriminatiemeldpunt werkt geen huidskleur maar meer een veelomvattend patroon van onderdrukking waar we onze samenleving van moeten zuiveren. Plus, ook als Sophie Straat met "witte mannen" daadwerkelijk op mannen met een blanke huidskleur doelt, zijn "witte mannen" in de doctrine van mensen die bij een discriminatiemeldpunt werken een dominante, door het systeem ondersteunde groep in de samenleving waartegen per definitie niet gediscrimineerd kan worden. Dit terwijl mensen van alle huidskleuren even sneu zijn, wat toch wel wordt bewezen als wanneer er iets stoms op een festivalpodium wordt gezegd ook witte mannen gaan janken bij meldpunten of godbetert AANGIFTE gaan doen.