Dachten we eindelijk dat die hele Sophie Straat discussie lekker naar België was overgewaaid, krijgen we 'm recht in ons gezicht terug. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk aan het AD laten weten dat het enkele Nederlandse aangiftes tegen zangeres Sophie Straat gaat beoordelen. Nou kunnen wij erop wijzen dat het OM zeker niks beters te doen heeft (bijvoorbeeld onderzoek naar Jan Roos of een advertentie van Ongehoord Nederland! of die honderden plegers van zware misdrijven die strafvermindering krijgen omdat hun zaken te lang duren) of dat het OM natuurlijk sowieso gaat oordelen dat je dit gewoon mag zeggen maar we kunnen er ook even bij stil staan wat een ongelofelijke sneuneus je moet zijn om ook daadwerkelijk aangifte te gaan doen tegen iemand, die je stom vindt, die op een festival, waar je niet was omdat je het stom vindt, iets gezegd heeft, wat je stom vindt.

Wat een ongelijke sneuneus ben je dan.

En kom nou niet aan met 'ja maar wat nou als ze alle [vul maar in] naar achteren had gezegd' want A) dat heeft ze niet gezegd B) dan was het pas echt provocerend geweest C) dan had er hopelijk ook niemand aangifte gedaan. Nou ja TENZIJ je echt toevallig als blanke man op Best Kept Secret stond en tegen je wil in naar achteren werd geduwd maar dat is natuurlijk niet zo want alle blanke mannen op Best Kept Secret lopen maar al te graag naar achteren omdat ze daarmee aan alle blanke vrouwen op Best Kept Secret kunnen laten zien wat een ontzettend fijne blanke mannen ze zijn, dat is nou net het Worst Kept Secret van al die festivaltiepjes die hersenloos aan de Current Thing meedoen ook al voelt dit Current Thing eigenlijk al een beetje als de Previous Thing. Maar goed, prima reden om de bespreking van het fenomeen Sofie Straat in de GeenStijl Premium Podcast weer eens aan te bevelen. ALLE NIET GEENSTIJL PREMIUM LEDEN NAAR ACHTEREN!