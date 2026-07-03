Het mooie aan de strafrechtpraktijk in Nederland vinden wij het evenwicht. Zo heb je aan de ene kant het feit dat steeds meer veroordeelden steeds eerder worden vrijgelaten, en aan de ander kant blijken er steeds meer zware misdadigers strafvermindering te krijgen omdat hun zaak te lang duurt. "Honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik hebben de afgelopen jaren kortingen op hun straf gekregen tot wel drie jaar minder cel. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten." Moord. Verkrachting. Kindermisbruik. Echt dingen die je wel even op de stapel kunt laten liggen. En fijn ook dat rechters dan zeggen 'regels zijn regels' en daders strafvermindering krijgen omdat het nu eenmaal zo zielig is als je iemand verkracht hebt en het daarna heel erg lang duurt voordat je weet wat voor straf je krijgt. "De Raad voor de Rechtspraak, politie en het Openbaar Ministerie laten in een reactie weten de vertraging en te lange duur van zaken te herkennen en betreuren." Nou. Lekker dan. Het probleem is al jaren bekend, het wordt steeds erger, maar morgen gaan we weer lekker met zijn allen protesteren tegen de bezuinigingen op de NPO. Joe.