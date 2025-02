De rechtbank Amsterdam deed begin deze week aangifte van doxing namens de rechter die een streep zette door het inreisverbod voor drie prekers op de Ramadan Expo in Utrecht. Een van de draadjes die op X veel werd gedeeld, was afkomstig van twitteraccount @TarakNL. Maar afgelopen maandag was dat account opeens verdwenen . GS benaderde een bij ons bekend mailadres achter het account en vroeg hem naar de achtergrond van het verdwijnen van het account. Wij kregen een uitgebreide reactie, die volgens ons een bijdrage vormt aan het maatschappelijk debat over de rechtsstaat en die we daarom, met toestemming, vrijwel integraal publiceren. Niet omdat we het met ieder woord eens zijn, wel omdat dit een belangrijk geluid is dat niet gemuilkorfd kan worden door meteen over 'intimidatie' te klagen.

Mijn reactie was bedoeld omdat ik vond en nog steeds vind dat deze rechter de schijn van partijdigheid had. Als een rechter een zeer activistische partner heeft met zeer radicale ideeën over de situatie in Israël en Israël zelfs herhaaldelijk van genocide beschuldigt (nadat haar werkgever eerst de definitie van genocide verandert om Israël maar van genocide te kunnen beschuldigen), dan ontstaat de schijn van partijdigheid als de zaak rond Israël terugkomt bij één van de vonnissen aangezien één van de haatpredikers de moordpartijen van 7 oktober 2023 ontkent. Dit verschonen is belangrijk want deze zaak was immers zeer politiek. Hier komen opmerkingen van deze activistische partner over diverse VVD-bewindslieden nog bij.

Mijn Twitteraccount heb ik gedeactiveerd omdat mijn tweets een eigen leven gingen leiden, ik de gevolgen even niet kon overzien en mijn eigen gedachten op een rij wilde zetten, zeker nu de rechterlijke macht vol op het orgel gaat. Ik ben van nature namelijk ziekelijk braaf. De tweets had ik al eerder zelf verwijderd omdat deze dus zoals gezegd een eigen leven gingen leiden.

Hierdoor wordt mijn rechtsgevoel aangetast. Ik denk dat dit voor meer mensen gold en dat daarom de tweets zo populair werden. In plaats van die aantasting van het rechtsgevoel te onderkennen en de onvrede hierover te kanaliseren bijvoorbeeld door te zeggen "Als mensen vinden dat rechters zich hadden moeten verschonen, dan moet daar een klachtmogelijkheid voor zijn omdat het belang van de onafhankelijkheid van de rechtspraak groter is dan het belang van een enkele rechter" doet de rechtbank alleen maar aangifte. Alles om maar van zichzelf weg te kunnen wijzen.

Ik denk juist dat het een morele plicht zou moeten zijn van een ieder om een rechter die de schijn van partijdigheid niet vermijdt, ergens te kunnen melden. Niet om te intimideren maar juist om de rechtsstaat te beschermen, dat is immers wat de rechtspraak zelf ook wil. Op de website van de rechtspraak zag ik dat je alleen klachten over rechters kunt indienen als jezelf betrokken bent bij een zaak. Ook kon ik nergens regels terugvinden over het sociale mediagebruik van (partners van) rechters terugvinden op een website. Het zou de rechtspraak goed doen om daar transparante regels over op te stellen. Als er wederom sprake is van "ophef" over "activistische rechters" - en dat is een zekerheid in een polariserende samenleving - dan kan men naar die regels verwijzen. Een structuur optuigen is een betere oplossing dan telkens maar ontkennen dat rechters activistisch kunnen zijn.

De Urgenda-uitspraak zit veel mensen ook nog steeds dwars als aantasting van het rechtsgevoel. Ik heb de rechterlijke macht geen enkele maatschappelijke discussie horen voeren over hoe rechters in hun macht beperkt moeten worden om de politiek meer ademruimte te geven. Zolang dat niet gebeurt, wordt de rechterlijke macht wel degelijk steeds meer ervaren als autoritair en totalitair en daarmee als een bedreiging voor de rechtsstaat.

Vooropgesteld dat ik echt geen idee had dat het gebruik van openbare bronnen als doxing zou kunnen gelden (hoorde van een bevriende jurist dat gebruik van openbare bronnen geen doxing is), was het nooit mijn bedoeling om een rechter te intimideren, maar alleen om een onrechtvaardigheid aan te kaarten in de hoop dat Van Weel in hoger beroep zou gaan/bodemprocedure zou beginnen vanwege het belang voor de samenleving als geheel. Mijn tweets waren een antwoord op hem. Mevrouw Schaap - deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten - zei in "Nieuws van de Dag" waarin zij te gast was als antwoord op een kritische vraag van Henk Westbroek over bovenstaande situatie, laatdunkend dat de rechter dan maar gewraakt had moeten worden gezien de ideeën van de partner... maar daarbij gaat ze volledig voorbij aan het aangetaste rechtsgevoel dat voor commotie zorgt vanwege het gevoel van een niet neutrale rechter. Mevrouw Schaap mist de kern van de commotie.

Op een bepaalde manier vind ik het fascinerend hoe de rechterlijke macht hier zonder enige introspectie mee omgaat en naar iedereen wijst behalve naar zichzelf maar ben me er van bewust dat de rechterlijke macht een machine is die je helemaal zal vermorzelen, zeker om mensen van hun eigen organisatie (het leek meer op een sekte dan op een organisatie afgelopen week) te "beschermen" en nul oog zal hebben op hoe jij zaken bedoeld hebt. Het lijkt erop dat de rechterlijke macht niet van plan is om ook maar iets te veranderen aan zichzelf, best zorgelijk.

Men zegt dat rechters enkel toetsen aan de wet en hun opvattingen hierom niet relevant zijn, anderzijds hoorde je deze instituten geen afstand nemen van de rechter die zei dat hij geen rechter zou benoemen die PVV stemt. Dat is contrair met elkaar en het roept een beeld op dat rechters van zichzelf vinden dat rechters weliswaar mensen zijn, maar dan wel een beetje betere mensen dan andere mensen. Het is deze morele verhevenheid die ertoe leidt dat rechters D66-rechters worden genoemd want het is hetzelfde moreel verheven "maar wij zijn de rede"-wereldbeeld dat mensen met D66 associëren.

Ik ben overigens niet gebeld door het OM of iets dergelijks. Overigens heb ik gelukkig zelf nergens een bedreiging gezien van deze mensen en ook geen telefoonnummers/adressen van deze mensen gelekt zien worden.

Met vriendelijke groet,

Tarak