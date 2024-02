Je vraagt je toch af: in wat voor cultuur komen zulke mensen bovendrijven?

Aan de ene kant heb je

Coen Verbaak: is erg klein. Maakt al jaren goede interviewprogramma's over interessante onderwerpen. Stelt goede vragen. Luister naar het antwoord. Stelt dan een goede vervolgvraag (zeg maar: de basis). Verdiept zich in onderwerpen en werd ooit door een mevrouw bij de NPO aangezien voor een GeenStijl-redacteur.

Aan de andere kant heb je

Mart Smeets: is erg groot. Kon goed basketballen. Las jarenlang de sportuitslagen voor. Gaf wielercommentaar voor mensen die niet van wielrennen houden. Schrijft boeken voor mensen die niet van lezen houden. Stelt hele lange vragen. Luistert niet naar het antwoord. Stelt dan nog een lange vraag. Geeft zelf het antwoord. Weet niks van dopinggebruik Lance Armstr... ah, daar is Dalida. Denkt dat het positief op hem afstraalt dat hij een vrouw die twee jaar lang presentatrice was bij NOS Sport niet kent.

En die gingen dus in discussie (nou ja discussie) en nou met ú kiezen.

DJIEZES: 'Mart Smeets biedt excuses aan'