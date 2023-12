Nu even niet, katern 'Vrouw', van de Telegraaf. Wij zijn juist zojuist naar de plaatselijke Jumbo gereden voor wat speciale mannenboodschappen op Eerste Kerstdag (zes kratten Jupiler, drie zakken chips en vier zakken andere chips) en dat laten we ons niet afpakken. Een van de weinige voordelen van de vooruitgang, welke onverbiddelijk doordendert, is namelijk het feit dat anno 2023 de supermarkten met Kerst gewoon open zijn. Er werken dan allemaal mensen, die geen Kerst vieren. Prima deluxe (feeststol). Dus nee. Supermarkten zouden NIET met Kerst hun deur moeten sluiten. Wij willen met Kerst namelijk ook gewoon vreten en dingen plannen is voor wijven. Discussie gesloten.