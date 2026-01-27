achtergrond

Bizarre foto: Haagse verslaggever NPO voert actie tussen politici tegen bezuinigingen NPO

Dat is toch niet normaal

Het is hier op GeenStijl al een tijdje niet meer over Kees Boonman gegaan en dat is eigenlijk een schande, want Kees Boonman is inmiddels al 104 jaar oud en nog steeds wordt hij met belastinggeld betaald om een beetje in Den Haag rond te lopen en dan op tv en op de radio volstrekt oninteressante analyses te geven van de politiek (hier, zat ie weer, afgelopen zaterdag). Maar goed, Kees Boonman dus, dat is natuurlijk een objectieve journalist en daarom staat hij hier opeens op de foto om te demonstreren tegen de bezuinigingen op de NPO, hij was toch toevallig in Den Haag om namens de NPO verslag te doen van de politiek, die deze week sprak over de bezuinigingen op de NPO. En niemand die er iets van zegt want op de NPO zeiken over bezuinigingen op de NPO is in Nederland volstrekt normaal. Hoe was het ook alweer? Oh ja. Niet normaal maken wat niet normaal is. En laten we eens flink het mes zetten in de NPO, te beginnen met (figuurlijk dan hè) Kees Boonman.

@Ronaldo | 27-01-26 | 17:30

