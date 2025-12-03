Geen knakker die over het water loopt. Geen zee die uiteen wordt gespleten. Geen man die drie dagen in de buik van een walvis zit. Geen hoer die een scharlakenrood beest met zeven koppen en tien hoorns berijdt. Geen barmhartige Samaritaan. Geen Adam. Geen Eva. Geen appel. Geen slang. Geen onbevlekte ontvangenis. Geen drie wijzen. Geen kribbe. Geen ezel. Geen os. Geen ster die de weg wijst. Geen Arie Boomsma die 40 dagen niet klaarkomt. Misschien ook een keer kappen met al die drugsverslaafden die een leven vol zonde lijden en dan opeens Het Licht zien. Wat een klap. De EO stopt met fictie.