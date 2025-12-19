Een fijne opsteker voor Ayoub Mahi, die bij de Erasmusbrug op mensen instak terwijl Allahoe Akbar riep: hij kan er niks aan doen. Daarom krijgt hij van onze rechtsstaat geen straf (eis was: 20 jaar), maar wel tbs. U kent tbs (met voorwaarden, niet met dwangverpleging zoals nu) van de vorige keer dat Ayoub een straf kreeg, namelijk omdat hij zijn moeder had neergestoken. Vervolgens overtrad Ayoub zijn voorwaarden, maar greep niemand in. "Reclassering Nederland, Kwintes en de Waag hadden onvoldoende door hoeveel risico M. door zijn drugsgebruik en gebrek aan dagbesteding liep." En toen stak hij dus twee mensen neer, waarvan één het nooit meer kan navertellen. "De man krijgt geen straf, omdat zijn daden hem niet kunnen worden aangerekend. De man leed aan een heftige psychose." Zielig voor Ayoub zeg. Laten we die jongen toch vooral helpen en niet eerst de maatschappij beschermen door ervoor te zorgen dat hij nooit meer vrijkomt zolang hij fysiek sterk genoeg is om nog meer slachtoffers te maken. Drie hoeraatjes voor de rechtsstaat.

HELE UITSPRAAK: Daarrr