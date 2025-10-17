Rapport Pieter Baan Centrum: Erasmussteker Ayoub Mahi 'psychotisch én jihadistisch'
Opvallende uitkomst in de discussie die werd aangezwengeld door de bekende RTL Tonight duider Ahmed Aboutaleb omtrent de motieven van Ayoub Mahi om bij de Erasumsbrug allemaal mensen neer te steken: iedereen heeft gelijk! Volgens Aboutaleb zei het niets dat getuigen Mahi 'Allahoe Akbar' hoorden schreeuwen, omdat hij dat zelf ook honderden keren per dag zegt. Het bleek allemaal toch net een tikkie relevanter toen het OM onthulde dat Mahi een islamitisch reinigingsritueel uitvoerde, naar onthoofdingsfilmpjes van IS zocht, gesprekken voerde over de jihad, preken van IS-leiders doorgestuurd kreeg, bij zijn aanhouding een islamitische preek afspeelde op zijn telefoon en bij de politie verklaarde dat hij het eerste slachtoffer had aangevallen omdat 'iedere man zonder baard een ongelovige is'. Maar hij was dus én psychotisch én jihadistich, blijkt uit een rapport van het Pieter Baan Centrum. Zijn jullie ook weer op de hoogte.
