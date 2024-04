Gemiste kans van RTV Rijnmond: weigeren een fakkel in het kontje van een journalist te stoppen voor de ultieme factcheck van leugenaar Ahmed Aboutaleb. Wat is het verhaal? Bij de voetbalfinale tussen Feyenoord en NEC waren er weer wat van die fakkeltjes te zien op de tribune. Mag niet, geeft wel sfeer enzo. Aboutaleb: "Fakkels uit het stadion houden is lastig, want ze worden meegenomen in intieme delen." Gelul natuurlijk, want die dingen worden door echt helemaal NIEMAND meegesmokkeld in kut of hol. Het fouilleren was (zoals altijd) zo lek als een mandje en de harde kern wordt sowieso geen strobreed in de weg gelegd, maar dat durft Aboutaleb niet toe te geven.

Enfin, nu weten we natuurlijk niet wat de afmetingen zijn van de broekfakkel die Aboutaleb uit zijn gulp trekt, maar zo'n Comet is circa 17,5 cm lang met een diameter van 2,8 cm. In THEORIE zou het dus mogelijk zijn (denken we). En toen kreeg RTV Rijnmond de kans om voor de wetenschap, de eer van de onderzoeksjournalistiek én de ultieme factcheck van hun liegende burgemeester een scheepsfakkel in de kont van een journalist te proppen. Die kans lieten ze liggen. "Een belletje naar het Erasmus MC leert dat het inderdaad mogelijk is om voorwerpen van deze omvang te verstoppen in lichaamsholten. 'Je zult je verbazen over wat er mogelijk is', reageert een woordvoerder. Al is het volgens haar niet verstandig en allerminst comfortabel. 'Al zal ieder persoon dat iets anders ervaren'." LAF!