Vraag Zwarte Magica een recept voor ellende te brouwen en je krijgt ongeveer dit: een gestoorde gek, een flinke dosis islam, 'deskundigen' die zich bezighouden met een tbs-traject, behandelaren die zich 'grote zorgen' maken, een snufje gewoon lekker aanmodderen en vooral niet ingrijpen, een heel naïef landje én een paar onschuldige ongelovigen. Over Ayoub Mahi, die bij de Erasmusbrug allahoe hakbarrend meerdere mensen overhoop stak, maakten behandelaren zich 'grote zorgen'. Er werd echter niet ingegrepen. "Verdachte M., zo blijkt uit stukken en gesprekken met bronnen, schond in aanloop naar het fatale drama meermaals de voorwaarden van zijn tbs-traject. De zorgen bij zijn behandelaren waren daarom groot. Over de toestand van M., maar óók over de kans dat hij opnieuw gewelddadig zou worden. (...) De situatie was dermate alarmerend dat het Openbaar Ministerie en de reclassering nadachten over het verzwaren van de tbs-maatregel. (...) Dat gebeurde echter niet." Tevens: nadat Mahi eerder al z'n bloedeigen moeder had neergestoken vonden 'deskundigen' tbs met dwangverpleging niet nodig: "De voorwaarden zouden ‘voldoende garanties bieden’ om het herhalingsgevaar in te dammen." Nou! Laten we dat maar eens aan Philipp vragen. Oh nee, dat kan niet meer, want die is dood.