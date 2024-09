Een dode en twee gewonden bij een prikpartij op de Erasmusbrug. Een man 'zou' wild om zich heen hebben gestoken. Naar verluidt geen boze Feyenoorder (kansloos in de Champions League), maar wel een boze moslim. Telegraaf: "Getuigen ter plaatse zeggen dat de aangehouden man 'er duidelijk op uit was veel slachtoffers te maken’. Hij liep rond met twee grote messen. De man zou volgens getuigen onder het roepen van ’Allahoe akbar’ hebben ingestoken op iemand die daar toevallig was." Zo meerrrrr.

Update 21:45 - Wat beeld hierrrr bij 112NL

Update 21:59 - We zoeken bij het AD, Volkskrant & NRC even naar het nieuws over deze mogelijke terroristische prikpartij. Nada

Update 22:04 - Wel mooi: de dader werd gepakt door personal trainer Reniël. "De 32-jarige Reniël gaf ter plaatse een training. Toen hij zag wat er gebeurde, trad hij handelend op tegen de man. Met twee stokken wist hij de steker bewusteloos te slaan. Bezoekers van museum Remastered smeten daarna meubilair op de man."

Update 22:21 - "Ook aan de NOS melden getuigen dat de man 'Allahoe akbar' riep." OEIIII

Update 22:54 - Interview met totale baas Reniël hieronder