Het nieuws volgt elkaar rap op: de dader van de mesaanval in Rotterdam wordt verdacht van terrorisme, zijn naam is Ayoub M. (Amersfoort / Marokko) én er duiken plots beelden op van zijn 'aanhouding'. Nou ja, aanhouding: we zien inderdaad baas Reniël en een boel burgers die de oververhitte Strijder van Allah tegen de grond werken. Volgens salafist Ahmed Aboutaleb is het allemaal heel normaal want hij roept ook de hele dag door Allah Akbar. Nou ja, u mag zelf bepalen hoe normaal deze dodelijke 'nare daad' is. Tfoe.