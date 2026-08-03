OM ziet "witte mannen naar achteren" niet als strafbaar want 'vraagt aandacht voor inclusie'
JA KOM NOU
Dit mag dus wel
In de categorie dingen die je wel verwacht, en toch gebeuren is er zojuist het persbericht van het Openbaar Ministerie verschenen, waarin wordt gezegd dat de oproep van Sophie Straat om alle witte mannen naar achteren te sturen, niet strafbaar is. Dat is mooi nieuws voor de vrijheid van meningsuiting, maar de motivatie van het OM is dat ons inziens toch een beetje minder. Komt-ie.
"Met haar uiting ‘alle witte mannen naar achteren’ bedoelt Sophie Straat naar oordeel van het OM dat witte mannen die bij haar concert vooraan staan (vrijwillig) wat ruimte zouden moeten maken voor vrouwen, queer-personen en mensen van kleur zodat die kunnen deelnemen aan een moshpit tijdens haar optreden. In de samenhang van haar optredens moet de uiting worden gezien als een symbolische of activistische oproep om bestaande zichtbaarheidsverhoudingen tijdelijk om te draaien of aandacht te vragen voor inclusie. Daarom moet de uiting in de visie van het OM niet worden opgevat als een bevel dat alle witte mannen moeten vertrekken vanwege negatieve eigenschappen van die groep."
Oftewel: je mag wel discrimineren, maar alleen als je dat doet binnen een context doet die het Openbaar Ministerie ok vindt. Lekker dan.
Dit mag dus niet
Hoewel: wij zouden zeggen dat het hier een parodie (middels de stijlfiguur 'omdraaiing') op de uitspraak van Sophie Straat betreft, en daarmee geen directe oproep is aan bruine mannen om naar achteren te lopen (er is ook niet per se een rij of menigte waarin zij naar achteren zouden kunnen gaan) en het derhalve ook geen discriminatie. Of werkt het zo niet, OM?
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