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Het Zwitserleven! 'Beleidsmedewerker' gemeente verdient €5.738 voor 36 uur per week

Het leven is er om geleefd te worden

Haar schuld is dit niet en eigenlijk kun je het alleen maar respecteren. Maar het probleem meneer dat blijft. Amsterdam: 22.000 gemeenteambtenaren, Rotterdam 14.400, Den Haag 11.100, Utrecht 6.782 voltijd. Landelijk in totaal zo'n 190.000. En als iedereen (ambtenaren) voor zichzelf (andere ambtenaren) zorgt, wordt voor iedereen gezorgd! Mevrouw is 36 uur per week 'beleidsmedewerker bij de gemeente' en vangt daarvoor dus €5.738 bruto, €3.909,87 netto, exclusief uitbetaling Individueel Keuzebudget. Er moet immers iemand medewerken aan beleid! We kennen mensen die het niet verdienen, en niet omdat ze meer verdienen. Knappe hustle meid, maar dit land is natuurlijk doodziek. En het doel van een systeem is wat het doet.

HR na een inflatiecorrectie van -2,3% en een pizza-avond op kantoor

Tags: gemeente, ambtenaar, salaris
@Spartacus | 03-08-26 | 13:01 | 208 reacties

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