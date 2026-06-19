Omdat 6.278 dichter bij 10k zit dan bij 0 zal het wel veel zijn: Utrecht heeft 6.278 VOLTIJD ambtenaren, huuuu! En u maar denken dat het in Amsterdam erg was. Dit scheelt: in Amsterdam zijn die ambtenaren voornamelijk bezig met diversiteit en inclusiviteit, gaybrapaden, genderneutrale plees, regeltjes, iedereen boetes geven, klimaatdwang, betutteling, enz., in Utrecht zijn ze voornamelijk bezig met diversiteit en inclusiviteit, gaybrapaden, genderneutrale plees, regeltjes, iedereen boetes geven, klimaatdwang en betutteling en dat is véél beter. Om het topzware Utrechtse ambtenarenapparaat (586 miljoen) in stand te houden, we moeten toch mensen hebben die de ramen met hun ogen schoonmaken, zit er maar één ding op. De ozb verhogen!