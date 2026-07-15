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Rampzalig gevolg stroomcrisis: roltrap bibliotheek Utrecht staat UIT

Absolute noodtoestand

Wie kent dit nog van vroeger?

We wisten van de gevaren van een overvol stroomnet, we wisten van het ongemak, we wisten van de kaarsjes op tafel. Maar dat de gevolgen zó mensonterend zouden zijn kon niemand bevroeden. De ramp die het arme Utrecht vandaag treft is niet te overzien: "Met het warme weer draaien de airco's in de bibliotheek op de Neude overuren. En dat heeft gevolgen. Want omdat de bibliotheek maar een bepaalde hoeveelheid stroom per dag mag gebruiken, stonden de roltrappen vandaag uit." Wat zijn we in godsnaam voor land geworden waar mensen niet eens meer met de roltrap naar hun gewenste boek kunnen zoemen. Het paleis van kennis, kunde, vermaak en vervoering blijft dan wel bereikbaar via trap en lift, maar wie erop staat zich louter middels roltrap tot het boekendom te vervoegen wacht de totale hel. Besef dat Trump niet eens president was geworden zonder functionerende roltrap. Voordat het te laat is een hartenkreet richting premier Jetten: LOS DIE STROOMCRISIS NOU EENS OP!

Tags: stroomcrisis, stroomnet vol, utrecht, roltrap
@Dorbeck | 15-07-26 | 18:30 | 102 reacties

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