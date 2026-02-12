Van alle dingen die in dit land niet heel lekker lopen loopt het stroomnet als een manke baviaan met nul benen. Het gaat BELABBERD. Het stroomnet is namelijk nogal vaak VOL, maar toen kwam er door de groene groei nog een stroomrij voor bedrijven bij, mochten we dealen met stroomonderbrekingen, bleek er een mild prijskaartje te hangen aan wat men ook wel noemt DE OPLOSSING en hebben we er heel veel zin in dat het licht nu nog eerder uitgaat dan in 2030, want: "Het hoogspanningsnet in Flevoland, Gelderland en Utrecht heeft zijn maximum bereikt. Zonder extra ingrepen dreigt deze zomer een aansluitstop voor huishoudens, het midden- en kleinbedrijf en woningbouwprojecten." Een aansluitstop... Houdt het dan ooit op? Gelukkig is Ikbensophie Hermans er 'meer dan ontstemd over' en zegt ze dat haar opvolger ermee aan de slag moet. Jezus wat weet die van ingrijpen. Wij weten wel waar aankomend minister Stientje Energietje mee aan de slag kan: een fijn datacentrum voor Lelystad.