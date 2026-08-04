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Democratisch ethos Henri Bontenbal: weigert uitleg over CDA-Kamerlid dat motie indient over regeling waar hij zelf gebruik van maakt

Deemkraaatieees heeeetos

henri bontenbal met zijn lippern op elkaar

Kort, kort geleden, in een land hier heel dichtbij, was er eens een lijsttrekker van het CDA. Hij heette Henri Bontenbal en hij had het over democratisch ethos. "Wat ook nodig is" zei hij, en hij had het eerder gezegd, "is een democratisch ethos onder burgers en hun volksvertegenwoordigers." Wat hij daarmee bedoelde was: "Het is de wil en de inzet om de instituties die de samenleving en de rechtsstaat stutten, te koesteren. Zoals de vrije pers, de onafhankelijke rechtsspraak en het parlement. In daad én in woord." Wat hij daarmee natuurlijk niet bedoelde, was dat politici die vragen krijgen over hun eigen bedrijf dat geld krijgt volgens een bepaalde regeling, die moties indienen over die bepaalde regeling, antwoord moeten geven op die vragen. Dan kan iedereen wel een beetje openheid van zaken geven, en dat heeft niks met democratisch ethos te maken. Je moet immers het geheim van de laatste staat niet verklappen! 
A BIT RICH: Henk Vermeer, die zijn hele partij heeft gebouwd op belangenverstrengeling en vage contacten, die nu doet of hij braafste jongetje van de klas is

Mondje: dicht

Democratisch ethos kan ook goed op de wijs van Vamos a la playa

Tags: henri bontenbal, jan arie koorevaar, glb-ecoregeling, hp/vandijk
@Ronaldo | 04-08-26 | 19:00 | 101 reacties

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