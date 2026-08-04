Volkskrant vreest "blonde remigratie-activisten" die niet geloven dat Israël achter Ceuta zit
Padje: af.
Het probleem is niet het probleem, maar de mensen die zeggen dat het probleem een probleem is, die zijn het probleem. Zo werkt het bij de Volkskrant, waar de pijlen na een paar dagen Ceuta-watchen weer op het echte gevaar zijn gericht, namelijk radicaal-rechts. Enter Marcia Luyten met een spuit 11 take over The Odyssey en enter een compleet krankzinnige 'analyse' over hoe verschrikkelijk het toch is dat mensen die geen migratie willen gebruik maken van een bizarre (en levensgevaarlijke) situatie die laat zien hoe bizar (en levensgevaarlijk) migratie in Europa geregeld is. En het leuke is dat je bij de Volkskrant natuurlijk niet zomaar over iemands etniciteit mag beginnen, behalve als die iemand blond is. Én het leuke is dat suggereren dat een regering die een miljoen illegalen de kans op een verblijfsvergunning geeft (ook hier bij alt-right nieuwskanaal CNN genoemd als een van de oorzaken van de plotselinge influx in de exclave) als een complottheorie wordt weggezet, die veel gekker is dan bijvoorbeeld de suggestie dat het aan ISRAËL ligt. Maar goed, morgen gaat Pieter Klok weer klagen dat alle desinfomartie door sociale media wordt verspreidt, terwijl de complotbagger dag in dag uit in zijn eigen krantje staat. Joe.
Blonde on blonde
Waarom hebben die blondjes niet gewoon nette extreem-linkse complotideeën zoals wij?
Reaguursels
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LOL. Nog meer gedoe met feitjes over TRUMP in column Volkskrantcoryfee Marcia Luyten
Deze vrouw is gewoon niet zo goed in journalistieken
Volkskrantcolumnist helemaal hotedebotel door Spaanse zege op WK van stomme Trump
Juichen voor kolonialisme doodgewoon
De Volkskrantosphere
Gelukkig is de sfeer wel goed
Boekrecensent Volkskrant snapt niks van... Kluun
Toch een prestatie, als je te dom bent voor Kluun