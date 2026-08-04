Brand Limburg. Vuur Venray verspreidt zich nog altijd, al 100 hectare in as gelegd
Pray for Venray (EN OMSTREKEN)
We beginnen deze warme morgen met warm maar niet per se hartverwarmend beeld uit Limburg: de Grote Fik bij Venray van gisteren is nog steeds aan het fikken. Sterker, de Grote Fik is een nog grotere fik geworden en, ondanks bluswerkzaamheden die de hele nacht doorgingen, nog altijd niet onder controle. De heli's van Defensie konden vannacht niks doen wegens donker (en dít willen we niet), maar zometeen zullen de chinooks weer opstijgen om liters vers water over Oostrom te gieten. Volgens de veiligheidsregio is er al 100 hectare in as gelegd, ongeveer 140 voetbalvelden, en dat kunnen er vandaag zomaar meer worden. We smachten daarom op deze nieuwe tropische dag naar het sein brand meester. Kijken we ondertussen hieronder mee met de bluswerkzaamheden in de hoop dat het er nog wat bos overblijft in Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen.
Update - TWEEDE CHINOOK de lucht in en onderweg om te blussen.
Gaan ze weer
Opnieuw is vanmorgen de crew van een #Chinook #transporthelikopter naar natuurgebied de Rosmolen in Oostrum vertrokken om de hulpdiensten te ondersteunen bij het bestrijden van de natuurbranden @Gemeente_Venray @VNOGregio #FBO pic.twitter.com/SrG3FsXzPt— DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) August 4, 2026
Breng de Bambi Bucket!
Een tweede #Chinook #transporthelikopter is onderweg naar @gemeente_Venray om te ondersteunen bij het blussen van de natuurbrand. De crew maakt gebruik van een 'Bambi Bucket', een waterzak waarmee grote hoeveelheden water gedropt kunnen worden op het vuur @VNOGregio #FBO pic.twitter.com/IBFAxRuf0d— DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) August 3, 2026
Blussen
Beeld van gisteren
Grote natuurbrand Venray/Oostrum! pic.twitter.com/zj1K3CCy9O— Lars 🍁 (@LarssPSV) August 3, 2026
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