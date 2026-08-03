Jongens 't wordt warm vandaag. Landelijk tussen de 30 en 34 graden, maar in Limburg kan het plaatselijk zelfs 36 graden worden. En dat betekent t/m woensdag Code Geel, afgewisseld met nachtelijk onweer. Maar goed, de DPG-kranten hadden 'mooi weer' al afgeschaft en ingeruild voor Hitte de Nieuwe Vijand, en nu bericht DPG-zender RTL-Nieuws na een eigen data-analyse dat het risico op bosbranden in Nederland verdubbeld is: "Het risico in ons land is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld in vergelijking met de dertig jaar daarvoor, blijkt uit de analyse. Zijn er sinds 2016 gemiddeld 32 dagen per jaar waarop het risico op een natuurbrand hoog is, in de dertig jaar daarvoor – dus vanaf 1986 tot en met 2015 – waren dat gemiddeld jaarlijks nog maar 17 dagen."

Schuld van airco's en warmtepompen natuurlijk! Via de band dan. "Door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op deze hete en droge omstandigheden vergroot, concludeerde de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution vorige week." Nou, wij gaan ventileren.