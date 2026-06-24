De teckelwandeling in Huisduinen gaat niet door. Avondwandeling Schaapskudde Blaricum afgelast. De seniorenkermis in Schagen gaat niet door. Het energiecafé in Vaassen is afgelast. Jaarmarkt Haarlemmerstraat gaat niet door. Eventing Emmeloord gaat niet door. Eerste grote evenement Hippisch Centrum De Wolden afgelast. De bingo bij WHC gaat niet door. Rommelmarkt Sparta'25 gecanceld. Zomeravondconcert Harmonie Excelsior bij de Tsjerke oan it Dok gaat niet door. Onthulling Moluks Monument Winterswijk gaat niet door. Ibiza Markt te Wijhe afgelast. Crazy Bingo Show in Haarlo gaat niet door. Eerste editie tweedaags muziekfestival Amijeko op Drielandenpunt Vaals gaat nu 'helemaal' niet door. Bakkie Troost gaat niet door. Muziekavond ‘Oud en vertrouwd’ in Jozuagemeente in Alblasserdam gaat niet door. Jeu de boules-uitje van Parkinson Café Helmond gaat niet door. Reggesurvival in Nijverdal gaat niet door. Tractorpulling Bakel gaat niet door. Avond4daagse in Wageningen gaat niet door. De Elastiekenkoers gaat niet door. Kinderrommelmarkt Almelo afgelast. Endurance Zeewolde gaat niet door. Zeepkistenrace bij Assink Lyceum Eibergen gaat niet door. Harddraverij Beverwijk gaat niet door. Ronde van Peize afgelast. Puttense sportmarathon afgelast. Clubmiddag Missie Oost Papendrecht gaat niet door. Wandelvierdaagse voor Twentenaren met niet-aangeboren hersenletsel afgelast. Schuiteman Valley Run gaat niet door. Opening brug bij Fort Isabella uitgesteld. Zomerse markt Suderigge gaat niet door. Scholierentoernooi Hellas Beach afgelast. Kids Living Statues gaat niet door. Zomerwandeltocht Oudenbosch afgelast. Goudse kaasmarkt gaat niet door. Vier voorstellingen Huus van Twente uitgesteld. Politiek café GroenLinks-PvdA Almelo afgelast. Speelstad Rijssen afgelast. Opruimdagen gemeente Den Haag gaan niet door. Ballonfestival Hardenberg afgelast. Boekenmarkt in Museum Kruithuis afgelast. Zomeractie Hart van Huizen afgelast. NK atletiek U18 & U20 afgelast. Cultuurdag Valkenswaard afgelast. Stadsloop Appingedam afgelast. Beach Handball Tour afgelast. Halve marathon Roosendaal afgelast. Bedrijventoernooi sv 't Harde afgelast. Jeugdactiviteiten Beachfestijn in de Zeilberg gaan niet door. Jubileumeditie Streekmarkt BetuwsBuren afgelast. Beleef Passie in de Wijngaard afgelast. Toer de Dellen afgelast. Open Dag gemeente Stichtse Vecht afgelast. Kofferbakverkoop Molen de Duif afgelast. Hardloopfeest door Oud-Beijerland afgelast. Heijkamp Makelaars Schoolkorfbaltoernooi gaat niet door. Alzheimer Trefpunt afgelast. Senergiek-lezing in Nuenen afgelast. Nationale Running Blind Dag in Vught afgelast. Workshop Mixed Media afgelast. Inloopbijeenkomst Omgevingsvisie Brummen gaat niet door. Zuvoc-volleybaltoernooi gaat niet door. Het Café van Toen en Nu in het Streekmuseum Krimpenerwaard afgelast.

Dit is een greep.

Al die prachtige evenementen. Allemaal afgelast. Alleen maar verliezers. Sterkte allemaal.