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LIVEBLOG HITTE DES DOODS

Nou nou poeh poeh he he

een mevrouw zoekt verkoeling

Wat een heerlijke dag om uzelf vanavond, als de koperen ploert het langzaam verliest van de windmolens aan de horizon, in elkaar te laten slaan op een of andere strandboulevard. Het is vandaag BLOEDHEET. Het KNMI, bekend van het wegmoffelen van hittegolven omdat ze anders niet hard genoeg KLIMAAT kunnen roepen, heeft Code Paniek afgekondigd. Breng eens een ijsje naar oma, neem een tweede slokje water en vanmiddag een paar extra slokjes koel opdrinkbier, laat de hond niet met z'n pootjes op z'n hete asfalt loeien, laat de leeuw niet in z'n hempie staan (alvast) en neem Maikel (2) eens mee naar binnen als u een weekvoorraad Portugese Pegoes inslaat bij de Duitse wijnspeciaalzaak 'Aldi'. En verder: geniet ervan! Dit is een LIVEBLOG.
Update 10:01 - Gevoelstemperatuur loopt op tot een heerlijke 39 graden, later vandaag onweer & ellende
Update 11:30 - Er gebeurt helemaal geen reet in Nederland. Er is nog niemand dood. Het KNMI deelt ondertussen beelden van hun kantoor. Die hebben lekker airco natuurlijk

Henk Angenent heeft Erik Hulzebosch BEROOFD

Tags: hitte, warm , des doods
@Mosterd | 19-06-26 | 09:35 | 228 reacties

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