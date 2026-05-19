Makkers wild geraas staken. Komend weekend meer dan 25 graden misschien wel 28 graden BIJNA 30 GRADEN. Dat is warmer dan op 12 mei 1992 in Cannes toen de genomineerden van de Franse pornoprijs Hot d'Or poseerden op een ponton bij het Hotel Majestic te Cannes. Winnares van de prijs 'beste buitenlandse actrice' dat jaar: ONZE Esther Kooiman, ook bekend als Zara Whites, later bekend als Esther Spincer, die stopte met acteren en dierenactiviste werd. Foto daarvan na de klik. Leventje! Welnu, die dag in Cannes was het ook een graad of 25 (denken we, geen idee) en dat zorgde dat de vrouwen lekker op de wind konden staan. Dus wat let u eigenlijk, komend weekend?