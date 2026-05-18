Dit is een ode aan de sirene, het leukste geluid van Nederland, op de stem van Chris Aalberts, twee vechtende katten, uw schoonmoeder aan de telefoon en een roestige hark over het schoolbord na dan. Iedere eerste maandag van de maand op kantoor weer onder tafel duiken met een kille krijs over Russen / Duitsers / moslims / pornosterren die komen, en na de tiende keer konden Jeroen van sales en Jeanine van de balie er echt niet meer om lachen. Dan donderen ze toch op! Het luchtalarm stopt ermee, op 1 januari 2028, omdat er geen geld meer is. Ons niet bellen als die Russen / Duitsers / moslims / pornosterren op 2 januari 2028 onderaan de Grebbeberg liggen! Proost he, op de sirene.