U mag straks lekker naar buiten kijken naar een asteroïde die u toch niet gaat zien. Het ding 'scheert' op circa 90.000 kilometer langs de aarde en dat is 35 keer met de Hobby Ontour 460DL van Utrecht naar Perpignan - en weer terug. Heel erg dichtbij dus! Iedereen heeft het over 'jaa het ding is zo groot als een basketbalveld' terwijl 95% van de Nederlanders geen flauw idee heeft hoe groot een basketbalveld is. Wij zeggen liever: zo groot als een strafschopgebied maar dan iets kleiner! De asteroïde heet 2026 JH2, is om 23.23 uur het dichtst bij de aarde, is niet te zien met het blote oog en is zelfs met een kleine telescoop waarschijnlijk niet te zien omdat het bewolkt is. Ergo, u kunt vanavond ook uw telescoop aan uw vriendin laten zien.