IDF entert flotilla met NEDERLANDERS aan boord
Een routinematige, performatieve excercitie
Dit soort vrijblijvende schoolreisjes voor de gegoede middenstand leggen elke keer opnieuw de gefragmenteerde psyche van deze activisten bloot: als Israël daadwerkelijk het nietsontziende, genocidale regime uit hun eigen overtuigingen was, dan zouden ze dit soort schoolreisjes in eerste instantie nooit ondernemen. En daarmee weerleggen deze activisten met elk flotilla opnieuw hun eigen premisse, want als Israël daadwerkelijk was wat zij zeggen dat het is, dan zouden ze dit helemaal niet durven.
Het meest tekenende beeld was drie weken geleden nog tijdens een vorig flotilla, waarbij activisten doodleuk koprollen, radslagen en andere 'lekker gekke' dingen deden op de slaapmatjes aan boord van een verdelgingsfregat van de genocidale bezettingsmacht. Maar goed, aan boord van dit flotilla dus ook zes 'Nederlanders', waaronder twee 'journalisten'. Die zullen het wel weer goed doen op verjaardagen straks. Meer beeld na de breek.
Update 14:17 - De Israëlische marine speelt in de communicatie Britney Spears' Oops I Did It Again over de radio.
Update 19:29 - En ook deze keer lijkt het weer uitermate Gezellig voor Gaza.
Under the eyes of the international community, Israeli forces are intercepting the Freedom Flotilla and obstructing humanitarian aid bound for Gaza. pic.twitter.com/PAFuEoeNJP— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) May 18, 2026
BREAKING: CCTV footage from the Zio Faster appears to capture the moment of interception, as fast boats approach vessels on the Global Sumud flotilla in international waters, around 250 nautical miles from Gaza.— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) May 18, 2026
Activists report Israeli naval forces surrounding the boats, with… pic.twitter.com/GU9GyDeodM
Vorige keer: lekker gek en kunstjes doen op het dek van een verdelgingsfregat van de genocidale bezettingsmacht
The Israeli Navy detained some 175 activists from the flotilla that was sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 30, 2026
In total, the Navy intercepted 21 of the Global Sumud Flotilla's 58 vessels overnight near the Greek island of Crete, hundreds of nautical… pic.twitter.com/UBuI1kjhCF
Oops I..... DID IT AGAIN TO YOUR HEART
The IDF is playing Britney Spears “Oops I did it again” over the radio to the Gaza flotilla 🤣 pic.twitter.com/VqmedamKRs— Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 18, 2026
