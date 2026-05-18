achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

IDF entert flotilla met NEDERLANDERS aan boord

Een routinematige, performatieve excercitie

Dit soort vrijblijvende schoolreisjes voor de gegoede middenstand leggen elke keer opnieuw de gefragmenteerde psyche van deze activisten bloot: als Israël daadwerkelijk het nietsontziende, genocidale regime uit hun eigen overtuigingen was, dan zouden ze dit soort schoolreisjes in eerste instantie nooit ondernemen. En daarmee weerleggen deze activisten met elk flotilla opnieuw hun eigen premisse, want als Israël daadwerkelijk was wat zij zeggen dat het is, dan zouden ze dit helemaal niet durven.

Het meest tekenende beeld was drie weken geleden nog tijdens een vorig flotilla, waarbij activisten doodleuk koprollen, radslagen en andere 'lekker gekke' dingen deden op de slaapmatjes aan boord van een verdelgingsfregat van de genocidale bezettingsmacht. Maar goed, aan boord van dit flotilla dus ook zes 'Nederlanders', waaronder twee 'journalisten'. Die zullen het wel weer goed doen op verjaardagen straks. Meer beeld na de breek.

Update 14:17 - De Israëlische marine speelt in de communicatie Britney Spears' Oops I Did It Again over de radio.
Update 19:29 - En ook deze keer lijkt het weer uitermate Gezellig voor Gaza.

Meer beeld

Vorige keer: lekker gek en kunstjes doen op het dek van een verdelgingsfregat van de genocidale bezettingsmacht

Oops I..... DID IT AGAIN TO YOUR HEART

Tags: Flotilla, IDF, marine
@Spartacus | 18-05-26 | 13:33 | 199 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.