Dit soort vrijblijvende schoolreisjes voor de gegoede middenstand leggen elke keer opnieuw de gefragmenteerde psyche van deze activisten bloot: als Israël daadwerkelijk het nietsontziende, genocidale regime uit hun eigen overtuigingen was, dan zouden ze dit soort schoolreisjes in eerste instantie nooit ondernemen. En daarmee weerleggen deze activisten met elk flotilla opnieuw hun eigen premisse, want als Israël daadwerkelijk was wat zij zeggen dat het is, dan zouden ze dit helemaal niet durven.

Het meest tekenende beeld was drie weken geleden nog tijdens een vorig flotilla, waarbij activisten doodleuk koprollen, radslagen en andere 'lekker gekke' dingen deden op de slaapmatjes aan boord van een verdelgingsfregat van de genocidale bezettingsmacht. Maar goed, aan boord van dit flotilla dus ook zes 'Nederlanders', waaronder twee 'journalisten'. Die zullen het wel weer goed doen op verjaardagen straks. Meer beeld na de breek.

Update 14:17 - De Israëlische marine speelt in de communicatie Britney Spears' Oops I Did It Again over de radio.

Update 19:29 - En ook deze keer lijkt het weer uitermate Gezellig voor Gaza.