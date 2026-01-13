Video's: Israëlische bedoeïenen verkleed als IDF-soldaten beroven juwelier Westbank, vluchten in A-Team busje, worden gearresteerd in Hebron
Een geweldig plan op papier en een geweldig plan op beeld
Absolute bioscoop in Hebron. Al ligt je op Israëlisch grondgebied verkleden als IDF-soldaat er wel wat gevoelig sinds Hamas dat op 7 oktober ook deed. Israëlische media schrijven dat er drie verdachten gearresteerd zijn, al zijn wij er op de bovenstaande video toch echt vijf, namelijk drie buiten en twee in de winkel. "According to police, the three — identified as members of Israel’s southern Bedouin community — arrived in Dahariya in a vehicle resembling that of security forces, complete with emergency lights. They wore IDF uniforms, body armor and helmets, and carried firearms. The suspects are accused of forcing their way into a Palestinian-owned jewelry store and stealing its merchandise before fleeing the scene." Veel meer beeld, van o.a. de vlucht en arrestatie, na de breek.
Vlucht in A-Team busje
Arrestatie in A-Team busje
⭕️ Judea and Samaria—Suspects Arrested After Posing as IDF Soldiers— ZIONS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) January 13, 2026
Security forces arrested suspects after thieves disguised as IDF soldiers robbed a shop in Dhahariya. Authorities confirmed it was a criminal act with no link to military activity. https://t.co/R7XmHCZHBU pic.twitter.com/jFVlIfUly7
De prachtprinsen
דוברות המשטרה:— מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) January 13, 2026
*בדואים תושבי הדרום, התחזו לכוחות ביטחון ושדדו חנות תכשיטים בדהרייה. בפעילות מהירה ומדויקת של שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב איו"ש, נתפסו ונעצרו 3 חשודים ונתפסו כלי הנשק* pic.twitter.com/Aho4JEmWO9
