Absolute bioscoop in Hebron. Al ligt je op Israëlisch grondgebied verkleden als IDF-soldaat er wel wat gevoelig sinds Hamas dat op 7 oktober ook deed. Israëlische media schrijven dat er drie verdachten gearresteerd zijn, al zijn wij er op de bovenstaande video toch echt vijf, namelijk drie buiten en twee in de winkel. "According to police, the three — identified as members of Israel’s southern Bedouin community — arrived in Dahariya in a vehicle resembling that of security forces, complete with emergency lights. They wore IDF uniforms, body armor and helmets, and carried firearms. The suspects are accused of forcing their way into a Palestinian-owned jewelry store and stealing its merchandise before fleeing the scene." Veel meer beeld, van o.a. de vlucht en arrestatie, na de breek.