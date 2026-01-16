Video. IDF Sea Stallion laat Black Hawk vallen
Zet daar maar neer
De Israëlische Black Hawk, ook wel de Yanshuf (wat uil betekent). De ruggengraat van Israëls wereldwijd geroemde reddingseenheid Unit 669. Soms moeten die zelf ook even gered worden door een Sikorsky CH-53 Sea Lion, en heel soms gaat dit dan bijna wel goed. "According to the military, the helicopter had landed in an open area in the Gush Etzion area on Tuesday due to difficult weather conditions. During the recovery operation today, the damaged aircraft became detached while being airlifted and crashed. No injuries were reported. Israeli Air Force chief Maj. Gen. Tomer Bar has ordered the establishment of a military investigative committee to probe the incident." Veel meer beeld na de breek
foto
Unit 669
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Video's: Israëlische bedoeïenen verkleed als IDF-soldaten beroven juwelier Westbank, vluchten in A-Team busje, worden gearresteerd in Hebron
Een geweldig plan op papier en een geweldig plan op beeld
Oorlog voorbij, Hamas start wraakmartelingen tegen Palestijnse 'dissidenten' en zegt nu ontwapening te weigeren
En dat terwijl de wapenstilstand zelfs volgens Al Jazeera keurig stand houdt. Je zou bijna een Rode Lijn trekken
IDF: "Grondoffensief Gaza-Stad gestart na 850 geraakte doelen afgelopen week"
Een net van ijzer sluit zich rond Hamas
Novum: IDF roept op tot evacuatie GEHEEL Gaza-Stad, grondinvasie lijkt ophanden
Ja, dan staat er iets te gebeuren
IDF verbreedt onderzoek: 'Aanval op Nasser Hospital doodde 6 Hamas-strijders, maar dood 4 journalisten blijft tragische fout'
Het was geen luchtaanval, maar een tankaanval