De Israëlische Black Hawk, ook wel de Yanshuf (wat uil betekent). De ruggengraat van Israëls wereldwijd geroemde reddingseenheid Unit 669. Soms moeten die zelf ook even gered worden door een Sikorsky CH-53 Sea Lion, en heel soms gaat dit dan bijna wel goed. "According to the military, the helicopter had landed in an open area in the Gush Etzion area on Tuesday due to difficult weather conditions. During the recovery operation today, the damaged aircraft became detached while being airlifted and crashed. No injuries were reported. Israeli Air Force chief Maj. Gen. Tomer Bar has ordered the establishment of a military investigative committee to probe the incident." Veel meer beeld na de breek