achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Video. IDF Sea Stallion laat Black Hawk vallen

Zet daar maar neer

De Israëlische Black Hawk, ook wel de Yanshuf (wat uil betekent). De ruggengraat van Israëls wereldwijd geroemde reddingseenheid Unit 669. Soms moeten die zelf ook even gered worden door een Sikorsky CH-53 Sea Lion, en heel soms gaat dit dan bijna wel goed. "According to the military, the helicopter had landed in an open area in the Gush Etzion area on Tuesday due to difficult weather conditions. During the recovery operation today, the damaged aircraft became detached while being airlifted and crashed. No injuries were reported. Israeli Air Force chief Maj. Gen. Tomer Bar has ordered the establishment of a military investigative committee to probe the incident." Veel meer beeld na de breek

foto

Embed kon niet worden opgehaald

Unit 669

Tags: IDF, Black Hawk, Sea Lion
@Spartacus | 16-01-26 | 16:30 | 81 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.