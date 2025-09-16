IDF: "Grondoffensief Gaza-Stad gestart na 850 geraakte doelen afgelopen week"
Een net van ijzer sluit zich rond Hamas
Paternotte's karretjes!
Palestinian media reports that the Israeli military detonated several explosive-laden remote-controlled armored personnel carriers in the Gaza City neighborhoods of Tel al-Hawa and Rimal this morning.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 16, 2025
During the war, the IDF has repurposed decommissioned M113 APCs by packing… pic.twitter.com/surtyTyL9G
Afgelopen nacht brachten media al dat het grondoffensief gestart was, maar nu meldt de IDF het zelf ook: "IDF-troepen begonnen met het uitbreiden van grondmanoeuvres naar Gaza-Stad". Bovenstaand worden Jan Paternottes karretjes bij doelen gedetoneerd en over de rest van de operatie laat de IDF cryptisch los: "The troops’ activity began in accordance with the operational plan and is expected to expand according to the situation assessment." Israëlische MinDef Katz schrijft op Twitter: "Gaza staat in brand. Het Israëlische leger (IDF) slaat met ijzeren vuist toe tegen de terreurinfrastructuur, en IDF-soldaten vechten dapper om de voorwaarden te scheppen voor de vrijlating van de gijzelaars en de nederlaag van Hamas. We zullen niet opgeven en niet terugdeinzen – totdat de missie is voltooid." Veel meer beeld na de breek.
Het pantser-armada
The first moments of the start of Operation Gideon's Chariots 2 https://t.co/mWy7Z96lDR pic.twitter.com/FJYNCcAtnl— Ph.Gritti (@Philipp27960841) September 16, 2025
The IDF began invading northwest of Gaza City. pic.twitter.com/fzSwXkSGIO— Ph.Gritti (@Philipp27960841) September 16, 2025
Heftige aanvallen
IDF violently attacks Tal Al Hawa in Gaza City pic.twitter.com/JYNXg3lAZs— Ph.Gritti (@Philipp27960841) September 16, 2025
IDF-stafchef in beeld
IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir held an assessment in Gaza City this morning and visited one of the divisions carrying out the latest offensive against Hamas, the military says.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 16, 2025
"On your shoulders rests the mission to deepen the strike against Hamas and to defeat the Gaza… pic.twitter.com/jt1bVGAgAQ
MinDef Katz in beeld
ישראל כ"ץ באוגדה 162 המתמרנת בעזה:— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) September 16, 2025
"אם חמאס לא ישחרר את החטופים ויתפרק מנשקו - עזה תיחרב ותהפוך למצבה לרוצחים ולאנסים של החמאס" pic.twitter.com/56NIbpjGBZ
Het kaartwerk
אחרי תקיפת יותר מ-850 מטרות טרור ומאות מחבלים: כוחות צה"ל החלו בהרחבת התמרון הקרקעי לעיר עזה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025
לכל הפרטים👇https://t.co/dtXSzuF2JV pic.twitter.com/do7LJ0ErKP
Reaguursels
