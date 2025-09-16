Afgelopen nacht brachten media al dat het grondoffensief gestart was, maar nu meldt de IDF het zelf ook: "IDF-troepen begonnen met het uitbreiden van grondmanoeuvres naar Gaza-Stad". Bovenstaand worden Jan Paternottes karretjes bij doelen gedetoneerd en over de rest van de operatie laat de IDF cryptisch los: "The troops’ activity began in accordance with the operational plan and is expected to expand according to the situation assessment." Israëlische MinDef Katz schrijft op Twitter: "Gaza staat in brand. Het Israëlische leger (IDF) slaat met ijzeren vuist toe tegen de terreurinfrastructuur, en IDF-soldaten vechten dapper om de voorwaarden te scheppen voor de vrijlating van de gijzelaars en de nederlaag van Hamas. We zullen niet opgeven en niet terugdeinzen – totdat de missie is voltooid." Veel meer beeld na de breek.