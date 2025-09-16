achtergrond

IDF: "Grondoffensief Gaza-Stad gestart na 850 geraakte doelen afgelopen week"

Een net van ijzer sluit zich rond Hamas

Paternotte's karretjes!

Afgelopen nacht brachten media al dat het grondoffensief gestart was, maar nu meldt de IDF het zelf ook: "IDF-troepen begonnen met het uitbreiden van grondmanoeuvres naar Gaza-Stad". Bovenstaand worden Jan Paternottes karretjes bij doelen gedetoneerd en over de rest van de operatie laat de IDF cryptisch los: "The troops’ activity began in accordance with the operational plan and is expected to expand according to the situation assessment." Israëlische MinDef Katz schrijft op Twitter: "Gaza staat in brand. Het Israëlische leger (IDF) slaat met ijzeren vuist toe tegen de terreurinfrastructuur, en IDF-soldaten vechten dapper om de voorwaarden te scheppen voor de vrijlating van de gijzelaars en de nederlaag van Hamas. We zullen niet opgeven en niet terugdeinzen – totdat de missie is voltooid." Veel meer beeld na de breek.

Het pantser-armada

Heftige aanvallen

IDF-stafchef in beeld

MinDef Katz in beeld

Het kaartwerk

Tags: Gaza, IDF, Hamas
@Spartacus | 16-09-25 | 15:30

