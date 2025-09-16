Israël voert grootschalige aanval uit op Gaza-Stad, tientallen bombardementen, grondoffensief begonnen
Trump waarschuwt Hamas NOG 1 KEER
We onderbreken de nachtrust wegens ALLE OGEN OP HET MIDDEN-OOSTEN. Het hellevuur lijkt te zijn losgelaten op Gaza-Stad, waar het Israëlische leger in de loop van de avond tientallen bombardementen heeft uitgevoerd die naar verluidt tot ver in Israël te horen waren. Het zou gaan om aanvallen van de luchtmacht, artillerievuur en drone-aanvallen. Mogelijk is dit dus het begin van dé grote operatie in Gaza-Stad door de IDF. Ondertussen zegt president Trump op TruthSocial dat Hamas mogelijk de nog levende gijzelaars uit de tunnels heeft gehaald om ze in te zetten als menselijk schild, althans dat las hij in een nieuwsbericht, en voegt daarbij de duidelijke boodschap 'ALL BETS ARE OFF'.
Update 00:15 - Axios: Grondoffensief Gaza-Stad begonnen.
Update 00:45 - Ondertussen heeft de politie in Jeruzalem wegen rond de woning van Netanyahu afgezet, omdat de families van de Israëlische gijzelaars een demonstratie hadden aangekondigd. Die zijn NIET blij met de ontwikkelingen van vanavond (en met Netanyahu).
Update 00:55 - Bronnen in Gaza: 'Bombing heard everywhere'.
Update 01:30 - Ex-gijzelaar Arbel Yehoud plaatst noodkreet op Instagram over de veiligheid van haar vriend Ariël, die nog gegijzeld wordt door Hamas, temidden van het toenemende geweld in Gaza-Stad. Roept haar volgers op om te komen demonstreren in Jeruzalem.
37 Israeli airstrikes in 20 minutes on Gaza City pic.twitter.com/FVB96xLtFM— Open Source Intel (@Osint613) September 15, 2025
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 15, 2025
I have just read a news Report that Hamas has moved the hostages above ground to use them as human shields.
I hope the Leaders of Hamas know what they’re getting into. This is a human atrocity.
Don’t let this happen or ALL “BETS” ARE OFF. RELEASE ALL HOSTAGES NOW! pic.twitter.com/j76s9qWd9o
'Israëlische flares' boven de stad
Geluid: schoten in Gaza
Bevrijde gijzelaar Arbel Yehoud is er klaar mee
