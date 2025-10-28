achtergrond

IDFA weert Israëlische documentaires om 'medeplichtigheid aan genocide'

Juist ja

Dat is leuk! Een nieuwe editie van het IDFA, en dat betekent automatisch weer gedoetjes over Gaza. Twee jaar terug, vlak na 7 oktober, stiefelden activisten het podium op om daar "From the river to the sea, Palestine will be free" te proclameren. Daar bood het festival zijn excuses voor aan, waarna een kluwen woeste filmmakers zich terugtrok (??). Vorig jaar startte het IDFA een onderzoek naar notoir vechtjas Frits Barend (78), die een UvA docent annex Palestina-activist zou hebben mishandeld, en weigerde vervolgens de resultaten van dat kolderonderzoek te delen. Afijn, dit jaar trekt het festival gemakshalve een duidelijke, donkerrode lijn: Israëlische organisaties die overheidssubsidie ontvangen zijn niet welkom, want subsidie = complicity in genocide. Zo zijn CoPro, publieke omroep KAN en Docaviv niet welkom. Daardoor getroffen: allemaal hartstikke zachtaardige boomknuffelaars, die ongeveer even blij zijn met het oorlogsbeleid van Netanyahu als good ol' Esther Ouwehand. We citeren even uit een statement van de artistiek directeur van Docaviv: "At this critical moment in time, we are compelled to voice – firmly and unequivocally – our opposition to the continuation of the war. The abandonment of Israeli hostages, the killing of civilians in Gaza, the infliction of physical and psychological harm, and the complete devaluation of human life needs to end. The war in Gaza must stop." Het gaat hier dus om kritische cultuuroppositie, die de mond moet worden gesnoerd omdat, nu ja, eh, dat mag u lekker zelf invullen.

Tags: idfa, documentairemakers, israël
@Schots, scheef | 28-10-25 | 10:29 | 113 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

